Телеведущая осталась недовольна съемками в Колумбии.

Телеведущая Дана Борисова рассказала о трудностях на съемках нового телепроекта «Звезды в джунглях» в Колумбии. Ее слова передает The Voice.

Звезда призналась, что сложности начали ее преследовать еще в аэропорту на пути в Колумбию. Борисова теряла багаж и даже опаздывала на рейс, из-за чего ей несколько дней пришлось ночевать в аэропорту.

Но самым сложным оказалось делить комнату с молодыми парнями.

«Для меня было пыткой спать в одной спальне с малолетними парнями-блогерами!» — негодует Дана Борисова.

Телеведущая призналась, что из-за ее своеобразного чувства юмора и биполярного расстройства, она привыкла, что все подстраиваются под нее. Но на шоу такого не произошло, и ей пришлось мириться с соседями.

Также в новом проекте участвуют певец Натан, комики Фил Воронин и Игорь Чехов, актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, блогеры Женя Кривцова и Валерия Чекалина, актриса дубляжа Дарья Блохина и ведущая Алена Жигалова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова дала добро на новые операции дочери.