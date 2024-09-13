К 2025 году в России откроют 19 новых военных госпиталей

Замминистра обороны РФ рассказала о завершении строительства ряда объектов.

К середине 2025 года в России закончится строительство 19 новых военных госпиталей. Кроме того, семь медицинских учреждений сдадут уже в этом году, с полной комплектацией оборудования. Об этом рассказала замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

«У нас сейчас идет завершение строительства ряда объектов: 19 новых госпиталей будут сданы к середине следующего года и семь новых, современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году», — заявила чиновник в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе посещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Глава государства, в свою очередь, сообщил о важности создания программы реновации военно-медицинских учреждений. Он подчеркнул, что их необходимо привести в порядок.

Владимир Путин заверил, что государство найдет для этого необходимые ресурсы. Он также попросил Цивилеву взять данный вопрос под личный контроль.

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