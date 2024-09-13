В Приморье мужчина устроил стрельбу с балкона в сторону детского сада

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Правоохранители уже задержали его.

В Приморье мужчина устроил стрельбу с балкона в сторону детского сада

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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В поселке Новый Приморского края правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона в сторону детского сада. О происшествии сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Она рассказала, что о ЧП сообщили соседи дома. Правоохранители незамедлительно выехали на место происшествия. На тот момент мужчина уже перестал стрелять. Сотрудники задержали его, хотя он пытался оказать сопротивление: был агрессивен, угрожал применить насилие в отношении представителей власти, а после и вовсе ударил одного из них. Помимо этого, мужчина явно находился в состоянии алкогольного опьянения.

«К задержанному применены физическая сила и спецсредство — наручники. Гладкоствольное ружье, из которого, предположительно, был произведен выстрел, изъято и направлено на экспертизу», — заявила Волк.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, а также собраны материалы по применению насилия в отношении правоохранителя, которые уже направили в следственные органы для принятия процессуального решения.

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