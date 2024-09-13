ФСБ рассекретило документы к годовщине прекращения боев на реке Халхин-Гол

Руководство нацистской Германии хотело склонить Японию к атаке на Советский Союз в 1939 году. Архивные документы с показаниями пленного немецкого офицера опубликовали в ФСБ.

Из этих бумаг, с которых был снят гриф секретности, следует, что между Токио и Берлином велись переговоры, где как раз обсуждали вероятное нападение.

Германия тогда передала разведданные о соединениях Красной Армии на Дальнем Востоке. Причем количество боевых частей, а также степень их готовности, были специально занижены, чтобы придать уверенности японскому командованию.

Немцы рассчитывали, что неожиданный удар с востока вынудит СССР перебросить силы от западных границ. Однако победа Красной Армии на реке Халхин-Гол в том же 1939 году заставила власти Японии отказаться от нападения.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ рассекретила и передала в музей Донецка документы о преступлениях нацистов. Материалы были переданы 7 сентября, за день до празднования 81-й годовщины Дня освобождения Донбасса.