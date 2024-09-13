ФСБ рассекретило документы к годовщине прекращения боев на реке Халхин-Гол

Эфирная новость 53 0

Германия склоняла Японию к нападению на СССР в 1939 году.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Руководство нацистской Германии хотело склонить Японию к атаке на Советский Союз в 1939 году. Архивные документы с показаниями пленного немецкого офицера опубликовали в ФСБ.

Из этих бумаг, с которых был снят гриф секретности, следует, что между Токио и Берлином велись переговоры, где как раз обсуждали вероятное нападение.

Германия тогда передала разведданные о соединениях Красной Армии на Дальнем Востоке. Причем количество боевых частей, а также степень их готовности, были специально занижены, чтобы придать уверенности японскому командованию.

Немцы рассчитывали, что неожиданный удар с востока вынудит СССР перебросить силы от западных границ. Однако победа Красной Армии на реке Халхин-Гол в том же 1939 году заставила власти Японии отказаться от нападения.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ рассекретила и передала в музей Донецка документы о преступлениях нацистов. Материалы были переданы 7 сентября, за день до празднования 81-й годовщины Дня освобождения Донбасса.

+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

13:24
Петербургские бизнесмены потеряли миллионы при заказе велосипедов с Дальнего Востока
13:10
Влияет на результат: россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства
13:09
«Четко и однозначно»: в Кремле оценили заявление Путина про удары ВСУ вглубь России
12:56
Боевика «Азова»* приговорили к 27 годам за обстрел Мариуполя
12:42
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
12:30
«Может неделю не спать»: пленный боевик объяснил использование ВСУ наркотиков

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
«Грузия не признает Луганск российским»: жителя ЛНР не пускают в РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака