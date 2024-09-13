Роспотребнадзор выявил глютен в четверти исследуемых безглютеновых продуктов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

При непереносимости белкового компонента человек, съевший обычный продукт может столкнуться с диарей, вздутием и высыпаниями на коже.

Роспотребнадзор выявил глютен в четверти исследуемых безглютеновых продуктов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Роспотребнадзор в рамках нацпроекта «Демография» обнаружил в 25% исследуемых безглютеновых продуктах глютен. Данные результатов проб оказались в распоряжении «Известий».

Проверки проходили еще в прошлом году, но лишь сейчас стали известны результаты. В рамках исследования были проверены 13 основных группы продуктов в более чем восьми тысячах торговых точек. Если говорить о количестве исследований, их было более 92 тысяч. Их «прогнали» по 110 показателям качества и семи — безопасности.

Какие именно продукты проверяли, неизвестно. Однако технический регламент о безопасности специализированной пищевой продукции подразумевает содержание глютена в подобных продуктах не более 20 миллиграмм на килограмм. Если норма превышена, и человек съест такой продукт, он может столкнуться с аллергией, диарей, вздутием и высыпаниями на коже.

При этом спроси на безглютеновые продукты с каждым годом лишь растет. Связывают это с желанием людей правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

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