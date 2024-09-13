Погода нелетная: в аэропорту Красноярска задержали семь рейсов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

В аэропорту Красноярска из-за густого тумана задержали семь рейсов

Погода нелетная: в аэропорту Красноярска задержали семь рейсов

Фото: Ole Spata / ТАСС

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Причиной стал густой туман.

Из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задержали семь рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Так, например, рейсы из Москвы, Иркутска и Новосибирска ушли на запасные аэродромы в Кемерово и Абакан. Самолеты на вылет задержали из-за позднего прибытия в Красноярск.

Также были задержаны три рейса на вылет из-за позднего прибытия воздушного судна.

Недавно временные ограничения на вылет и на посадку ввели в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, а также в аэропорту Казани. Эти меры введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Сочи из-за ливня восемь самолетов ушли на запасные аэродромы в Минеральных водах и Грозном. Также в городе было временно перекрыто движение на участке федеральной трассы А-147. Причиной тому стали ливни в Хостинском и Адлерском районах.

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