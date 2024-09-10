В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 59 0

Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

С ночи они не принимают и не отправляют самолеты.

Временные ограничения на вылет и на посадку ввели в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, а также в аэропорту Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он объяснил, что эти меры введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Кореняко указал, что столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы с ночи.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил представитель Росавиации.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили 144 беспилотника самолетного типа над девятью регионами страны. В Подмосковье дрон ударил по многоквартирному жилому дому в Раменском. В результате атаки националистов погибла 46-летняя женщина. Также есть пострадавшие, все они госпитализированы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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