В Сочи из-за ливня восемь самолетов ушли на запасные аэродромы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 61 0

В городе-курорте перекрываются дороги и задерживаются рейсы.

В Сочи из-за ливня восемь самолетов ушли на запасные аэродромы

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Тема:
Погода

Плохая погода в Сочи вынудила экипажи восьми самолетов уйти на запасные аэропорты в Минеральных водах и Грозном. Об этом сообщают представители пресс-службы сочинского аэровокзала в официальном Telegram-канале. Отмечается, что из-за опоздания судов будет задержан вылет обратных рейсов, находящихся на запасных аэродромах.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиалинии. Вылеты уже прибывших самолетов происходят планово», — сказано в заявлении.

Кроме того, в городе-курорте временно перекрыто движение на участке федеральной трассы А-147. Причиной тому стали ливни в Хостинском и Адлерском районах. Только после 23:10 на федеральной трассе в Адлере в районе ЖК «Морская симфония» были открыты обе полосы по направлению из Адлера в Сочи.

По данным начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрия Зенцова, количество осадков за два часа превысило отметку в 100 миллиметров. На холмистых участках города и уклонах объемы воды превращаются в потоки, подобные бурной реке, и они пока еще не ослабевают. Подниматься в гору в таких местах крайне сложно и опасно.

В региональном отделении МЧС заявляют о продолжении ливней до 28 августа — с грозой, градом и ветром до 23 метров в секунду. На участке от Анапы до Магри возможно появление смерчей над морем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в небе над Черным морем был замечен разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint британских военно-вздушных сил (ВВС).

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