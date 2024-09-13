«Непростое для страны время»: курсанты Академии МЧС приняли присягу

Руководитель ведомства Александр Куренков дал напутственное слово будущим спасателям.

В Подмосковье курсанты Академии гражданской защиты МЧС принесли присягу, а студенты дали торжественную клятву. На церемонию приехал руководитель МЧС Александр Куренков, поздравил всех со знаменательным событием и дал напутствие юным героям.

Он выразил свое уважение тем, кто решил служить Родине, особенно в такое непростое для страны время.

«Товарищи курсанты, студенты и кадеты! Сегодня начинается новый этап в жизни каждого из вас. Решение посвятить свою жизнь служению Родине принято вами в непростое для страны время. И это вызывает искреннее уважение», — отметил в своей речи к первокурсникам Куренков.

Руководитель МЧС сразу сообщил, что легко в учении не будет, зато в будущем их знания и навыки пригодятся в спасении людей

«Легко не будет. Однако всегда помните о том, что оценкой ваших знаний и умений, полученных в стенах Академии, станут спасенные человеческие жизни», — сказал Куренков.

К Военной присяге приведены 120 курсантов командно-инженерного факультета. При этом торжественное обязательство верно служить Родине приняли 80 кадетов Кадетского пожарно-спасательного корпуса, 146 студентов инженерного и гуманитарного факультетов, 12 офицеров и 30 курсантов факультета по подготовке иностранных специалистов, а также 18 слушателей.

Академия гражданской защиты МЧС готовит настоящих профессионалов в своем деле, которые будут участвовать в спасательных операциях внутри страны и за ее пределами.

В этом учебном заведении есть все для того, чтобы получить необходимые для этого знания и опыт, в том числе, отличный преподавательский состав и самые передовые программы обучения.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели стран ОДКБ провели совместные учения в Казахстане. Специалисты показали свои профессиональные навыки при работе в зоне землетрясения.