США ввели санкции против МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Минфин США ввел санкции в отношении МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева

США ввели санкции против МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Госсекретарь Блинкен обвинил медиагруппу в «участии в кампаниях по дезинформации» по всему миру.

Минфин США ввел санкции в отношении международного информационного агентства «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также американский Минфин выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 ноября 2024 года.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед СМИ, заявил, что МИА «Россия сегодня» и телеканал RT «участвовали в кампаниях по дезинформации» по всему миру.

Ранее, 4 сентября, Минфин США ввел санкции в отношении RT, его главного редактора Маргариты Симоньян и ряда других организаций, обвинив их во «враждебном влиянии» на президентские выборы в стране.

Ограничения также затронули автономную некоммерческую организацию «Диалог» и ее генерального директора Владимира Табака.

В американском Минфине отметили, что таким образом ведомство противостоит «злонамеренной сетевой активности России», включая попытку вмешательства в выборы США, и «разрушительным кибератакам, направленным на критическую инфраструктуру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Евросоюза официально продлил индивидуальные санкции в отношении России до 15 марта 2025 года.

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