Следующий: в Италии предположили, кому еще «заткнут рот» после ареста Дурова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 103 0

Вице-премьер Италии Сальвини: следующему после Дурова рот заткнут Маску

Следующий: в Италии предположили, кому еще «заткнут рот» после ареста Дурова

Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Wajda

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини считает, что Европа вплотную подошла к полноценной цензуре.

Следующим, кому «заткнут рот» после задержания основателя Telegram Павла Дурова станет американский предприниматель Илон Маск. Такое мнение выразил министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини.

«В Европе мы уже подошли к цензуре, к вони режима. Да здравствует свобода, мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великий и неудобный Илон Маск?» — предположил Сальвини в социальной сети.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет заключения. При этом бизнесмен является гражданином Франции, потому не подлежит обмену или экстрадиции. Дуров предстанет перед судом уже сегодня, 25 августа. Вероятно, это задержание говорит о том, что началась большая политическая игра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МИД Франции прокомментировало задержание Павла Дурова.

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