Балерина уверена, что стала жертвой хейтеров.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова оправдалась за скандал с дочерью певицы Любови Успенской Татьяной Плаксиной. Об этом балерина рассказала в своем личном блоге.

По словам Волочковой, никакой конфликтной ситуации между ними нет. А ее гневная речь была направлена совершенно на других людей. Оказывается, знакомый балерины отправил ей скопом фотографии, одна из которых принадлежала Плаксиной.

Волочкова не стала проверять, кто на ней изображен и выложила. Только потом она обнаружила, что Татьяна случайно попала под «горячую руку», и решила сразу загладить вину перед Успенской и ее дочерью, пригласив их на свое шоу.

«Знакомый прислал мне несколько фотографий, на одном из которых оказалась Таня. Но многие хотят сделать их этого сенсацию и пытаются столкнуть нас любами. Не получится!» — написала артистка.

Анастасия уверена, что люди в интернете хотели стравить двух артисток, чтобы посмотреть на противостояние. Но балерине заявила, что у хейтеров не получится это сделать, они с певицей давние друзья.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасия Волочкова избавилась от 20 квартир в Астрахани.