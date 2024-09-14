«Продолжит дело своего отца»: сын Усамы бен Ладена обнаружен живым

В настоящий момент он находится в афганском Джелалабаде, в 150 км от Кабула.

Сын лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена найден живым. Об этом сообщает издание The Daily Mirror.

В 2019 году бывший американский лидер Дональд Трамп сообщал, что сын Усамы бен Ладена Хамза был ликвидирован. Пять лет спустя британское издание опровергло эту информацию, ссылаясь на новые разведывательные данные.

«Хамза полон решимости продолжить дело своего отца. Под его командованием „Аль-Каида“ перегруппировывается и готовится к будущим атакам на западные цели», — уточняется в сообщении The Mirror.

Предположительно, прямо сейчас Хамза бен Ладен находится в афганском Джелалабаде, в 150 километрах от Кабула. Вместе со своим братом Абдуллой бен Ладеном Хамза организовал десять лагерей «Аль-Каиды» для подготовки террористов и поддерживает связи с «Талибаном»*.

Сообщается, что Талибы находятся в тесной связи с семьей бен Ладена и предоставляют ему гарантии безопасности. В Соединенных Штатах эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель «Талибана» призвал бизнес РФ работать в Афганистане.

* — запрещенная в России террористическая организация.