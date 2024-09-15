Премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за нарядов его жены

Расходы супруги политика на консультанта по покупкам и одежду оплатил другой мужчина.

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории Александер, которые совершал финансовый донор.

Как сообщается в материале газеты The Times, личного консультанта и наряды оплачивал член палаты лордов страны, экс-глава совета директоров модного онлайн-магазина Asos Вахид Алли. Состояние бизнесмена оценивается в более чем 260 миллионов долларов.

По информации журналистов, Алли покрывал расходы жены Стармера как до, так и после его назначения премьер-министром. Эти покупки не декларировались. В канцелярии политика отказались рассказать прессе, сколько стоили все подарки бизнесмена, а также раскрыть период, в течение которого Виктория Александер их получала. Источник газеты пообещал раскрыть эти цифры позднее.

Вахид Алли — крупнейший донор Лейбористской партии и Кира Стармера. Он подарил премьеру одежду и очки на сумму почти в 25 тысяч долларов, оплачивал ему жилье во время выборов и офисные расходы. Как отмечают авторы материала, политик «нарушил парламентские планы», не задекларировав тот факт, что мультимиллиардер и спонсор его партии взял на себя траты на дорогой гардероб Виктории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом премьере Великобритании Кире Стармере. Он занял свой пост 5 июля.