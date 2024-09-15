«Наперекор своим чувствам»: дочь Порошиной передумала быть актрисой

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Младшая дочь актрисы Порошиной Серафима отчислилась из театрального училища

«Наперекор своим чувствам»: дочь Порошиной передумала быть актрисой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Педагоги отмечали у звездной наследницы талант. Что же стало причиной неожиданного решения?

Младшая дочь актрисы Марии Порошиной — Серафима — ушла из театрального училища. Об этом артистка рассказала в беседе с 7Дней.ru

Звездная наследница осознала, что выбрала неподходящую профессию, хотя она делала в ней успехи. Девушка посчитала, что это не то поприще, на котором она себя видит через несколько лет.

«Но она никогда не пойдет на перекор своим чувствам. Конечно, решение дочки было для меня неожиданным, я не понимала — почему так?! Но я Симу не отговаривала и поддержала», — поделилась Порошина.

Мария гордится смелостью дочери. Не каждый человек готов кардинально изменить свою жизнь. Стоит учесть и то, что Порошина-младшая отказалась от удобного для нее варианта — мама и старшая сестра являются актрисами. А этот факт всегда делает путь к сцене проще.

Артистка также поделилась ситуацией из своей юности. Она тоже когда-то стояла на распутье, как дочь, но все же осталась в профессии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Мария Порошина тайно вышла замуж.

+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
90.93
-0.18 100.80
0.41
Луна в союзе с планетами-благодетелями: как лучше провести 15 сентября

Последние новости

17:00
Неизвестные попытались ослепить экипаж летевшего из Петербурга самолета
16:46
Борису Джонсону предрекли сидение в бункере из-за призывов бить вглубь России
16:30
«Наперекор своим чувствам»: дочь Порошиной передумала быть актрисой
16:14
В зоне СВО погиб певец и ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко
16:03
Склад со стройматериалами горит в Ростовской области
15:58
Звезду сериала «Король и Шут» Ткачука отпустили после задержания

Сейчас читают

Собираем капсулу в отпуск: какую одежду взять с собой на отдых
Звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Пулково
Диагноз по голосу: как распознать сахарный диабет без анализов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака