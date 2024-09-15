Сотрудник ГИБДД сбил троих перебегавших дорогу детей в подмосковном Ступино

В подмосковном городе Ступино сотрудник ГИБДД сбил троих детей, перебегавших дорогу в неположенном месте. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что трое несовершеннолетних 2017, 2018 и 2019 годов рождения были без сопровождения взрослых и перебегали проезжую часть вне пешеходного перехода. Все они после ДТП были госпитализированы с телесными повреждениями.

Также сообщается, что совершивший наезд на пешеходов 27-летний сотрудник Госавтоинспекции находился за рулем автомобиля OMODA и был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось, что во Владивостоке 65-летнему водителю маршрутки стало плохо за рулем, после чего автобус потерял управление и врезался в два автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении. Прибывшие на место происшествия медики установили, что мужчина умер прямо за рулем. Другие участники ДТП не пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Египте.