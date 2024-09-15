Сотрудник ГИБДД сбил троих перебегавших дорогу детей в подмосковном Ступино

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Несовершеннолетних пешеходов после ДТП госпитализировали с телесными повреждениями.

Сотрудник ГИБДД сбил троих перебегавших дорогу детей в подмосковном Ступино

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В подмосковном городе Ступино сотрудник ГИБДД сбил троих детей, перебегавших дорогу в неположенном месте. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что трое несовершеннолетних 2017, 2018 и 2019 годов рождения были без сопровождения взрослых и перебегали проезжую часть вне пешеходного перехода. Все они после ДТП были госпитализированы с телесными повреждениями.

Также сообщается, что совершивший наезд на пешеходов 27-летний сотрудник Госавтоинспекции находился за рулем автомобиля OMODA и был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось, что во Владивостоке 65-летнему водителю маршрутки стало плохо за рулем, после чего автобус потерял управление и врезался в два автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении. Прибывшие на место происшествия медики установили, что мужчина умер прямо за рулем. Другие участники ДТП не пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Египте.

+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
90.93
-0.18 100.80
0.41
Луна в союзе с планетами-благодетелями: как лучше провести 15 сентября

Последние новости

19:49
Не удержался: Харламов высмеял роман Лепса с 18-летней девушкой
19:29
Трамп против Харрис: чем запомнились дебаты между кандидатами в президенты США
19:10
Сотрудник ГИБДД сбил троих перебегавших дорогу детей в подмосковном Ступино
18:50
Скрытые таланты: как ведическая астрология помогает в самопознании
18:39
Не лезь на рожон: зачем Россия проводит стратегические учения «Океан-2024»
18:27
На грани развода: как сохранить брак на долгие годы

Сейчас читают

На грани развода: как сохранить брак на долгие годы
Собираем капсулу в отпуск: какую одежду взять с собой на отдых
Диагноз по голосу: как распознать сахарный диабет без анализов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака