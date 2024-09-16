Сергей Собянин заявил о планах расширения сети летних бассейнов в Москве

В Москве к 2030 году власти собираются улучшить инфраструктуру городу. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В планах — открыть около 95 новых бассейнов с подогревом, а также увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением примерно в десять раз. Бассейны и трассы должны будут работать в каждом районе города.

Поставленные задачи будут выполнены в рамках Стратегии повышения качества городской среды до 2030 года, отмечается в публикации мэра.

Ранее 5-tv.ru писал, как инвесторы помогают развитию социальной инфраструктуры. По словам Сергея Собянина, раньше город обеспечивал большую часть образовательных учреждений, а у инвесторов не было обязательств по организации строительства социальных объектов рядом с новыми жилыми комплексами.