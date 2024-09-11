Собянин рассказал, как инвесторы помогают развитию социальной инфраструктуры

Инвесторы активно помогают в развитии инфраструктуры Москвы. Об этом в среду рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, раньше город обеспечивал большую часть образовательных учреждений, а у инвесторов не было обязательств по организации строительства социальных объектов рядом с новыми жилыми комплексами.

«В 2021 году мы ввели практику договоров участия с застройщиками. По ним новые социальные объекты сразу передаются городу по завершении строительства», — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что за пять лет в городе инвесторы построили 136 детских садов и 50 школ, всего было заключено 150 договоров участия, из них уже полностью выполнены семь.

Также было предусмотрено строительство с передачей городу 238 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.