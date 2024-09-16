МИЦ «Известия» и агентство Prensa Latina подписали соглашение о сотрудничестве

МИЦ «Известия» и Латиноамериканское Информационное агентство Prensa Latina подписали соглашение о сотрудничестве. Данное соглашение направлено на развитие дружеских отношений и плодотворного сотрудничества в сфере средств массовой информации.

Так предусматривается регулярный обмен оперативными информационными материалами об актуальных событиях внутренней и международной жизни стран. Подписи под соглашением поставили генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин и президент ИА Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес Акоста.

На мероприятии также присутствовали директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин и второй глава миссии и министр-советник посольства Кубы в РФ Маркос Феликс Ласо Вильтрес.

Теперь обе стороны смогут эффективно реализовывать поставленные задачи и при этом расширять свои аудитории. Данное соглашение – важный шаг к укреплению связей между российскими и латиноамериканскими представителями прессы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве представители десятка стран собрались на медиа-саммит БРИКС.