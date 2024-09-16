«Они переживали»: как Лерчек сообщила детям о разводе

Бывшие супруги — родители двойняшек Алисы и Богдана и сына Льва.

Блогер Лерчек, в миру Валерия Чекалина, сообщила детям о разводе. Об этом она рассказала Teleprogramma.pro.

Инфлюенсер была замужем за бизнесменом Артемом Чекалиным с 2012 года. В этом году пара решила расторгнуть брак. По обоюдному согласию сторон, наследники остались жить с матерью, но будут регулярно видеться с отцом.

Валерия с Артемом не сразу рассказали дочери и сыновьям о своем решении. Ребята еще достаточно маленькие: двойняшкам Алисе и Богдану восемь лет, а младшему Льву всего два года.

«Конечно, они переживали, но мы честно сказали, что жить будем раздельно, но не перестанем быть для них самыми лучшими мамой и папой», — поделилась Валерия.

Лерчек отметила, что дети растут очень умными и добрыми, поэтому отнеслись к новости с пониманием, несмотря на волнение перед новой непонятной для них жизнью. Самый младший из Чекалиных еще не понимает, что происходит, но чувствует общую тревогу.

Союз распался 13 августа текущего года. Инфлюенсер за несколько недель до этого поделилась, что восстановить былые отношения с мужем не выйдет. И она даже не видит смысла совершать попытки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рассказала Лерчек о неудачной пластике груди.