«Импланты живут своей жизнью»: Лерчек о неудачной пластике груди

В жизни блогера появились новые проблемы.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, рассказала, что ей необходима новая пластическая операция. Об этом сообщает VOICE.

«Я делала маммопластику дважды… но в 2022-м во время беременности левый имплант порвался. В 2023 я поставила анатомы, однако через два месяца они начали переворачиваться и жить своей жизнью. Нужна переделка. А с моим активным образом жизни я никак не могу ее сделать», — пожаловалась девушка.

Чекалина словно стала героиней турецкого сериала. Сначала у нее с мужем начались серьезные проблемы с налоговой, затем супруги развелись и теперь девушка сама воспитывает троих детей. А сейчас еще и история с грудными имплантами.

Пока Лерчек пытается наладить свою жизнь, бывший муж занялся своей. Артем Чекалин выкладывает фотографии с новыми девушками и даже предлагает своим поклонникам помочь ему с выбором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лерчек делила имущество с Артемом Чекалиным. Похоже, звездам удалось договориться обо всем без лишних ссор и скандалов.