Российские военные комплексным ударом уничтожили инфраструктуру аэродрома ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Минобороны сообщило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома

Российские военные комплексным ударом уничтожили инфраструктуру аэродрома ВСУ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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В числе прочего был ликвидирован цех по производству беспилотников.

Российская армия комплексным ударом уничтожила инфраструктуру аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В результате был уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов и четыре склада их хранения, а также скопления живой силы и военной техники противника.

Расположение военного аэродрома противника, по которому был нанесен удар, не уточняется.

В этот же день Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области в ходе отражения попытки вторжения украинских боевиков на территорию России.

Также российские войска нанесли поражение противнику в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского. Отражены пять контратак ВСУ в направлении Бяхово, Большой Обуховки, Викторовки, Любимовки и Малой Локни. В результате ВС РФ ликвидировали до 40 боевиков, а также уничтожили четыре боевые бронированные машины (ББМ).

Ранее 5-tv.ru показал кадры уничтожения российскими артиллерийскими расчетами боевиков ВСУ в лесном массиве приграничного района Курской области.

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