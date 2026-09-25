Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 71 0

Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Катаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Истребитель Су-34 поразил позиции ВСУ авиационными бомбами

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар по заданным координатам был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После выполнения задачи экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении цели и вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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