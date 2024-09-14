Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в лесном массиве Курской области

Группу украинских боевиков обнаружила разведка.
Фото, видео: Reuters / Viacheslav Ratynskyi; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Минобороны России опубликовало видео, на котором артиллерийскими расчетами группировки войск «Север» были уничтожены боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве приграничного района Курской области.
В ходе воздушной разведки группировкой войск «Север» были выявлены украинские нацисты, которые укрывались в лесном массиве. После подтверждения информации о месте расположения скопления ВСУ, артиллерийские группировки нанесли точный удар по обнаруженным целям.
В режиме реального времени велась фиксация попаданий в противника с помощью средств объективного контроля.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали более 300 боевиков и 15 единиц техники в Курской области.
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