Минобороны России опубликовало видео, на котором артиллерийскими расчетами группировки войск «Север» были уничтожены боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве приграничного района Курской области.

В ходе воздушной разведки группировкой войск «Север» были выявлены украинские нацисты, которые укрывались в лесном массиве. После подтверждения информации о месте расположения скопления ВСУ, артиллерийские группировки нанесли точный удар по обнаруженным целям.

В режиме реального времени велась фиксация попаданий в противника с помощью средств объективного контроля.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали более 300 боевиков и 15 единиц техники в Курской области.