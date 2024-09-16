Собянин рассказал, что позволило улучшить работу городского наземного транспорта

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 25 0

Собянин: без турникетов наземный транспорт Москвы стал ходить быстрее и чаще

Собянин рассказал, что позволило улучшить работу городского наземного транспорта

Фото: Telegram / Мэр Москвы / mos_sobyanin

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Теперь москвичам станет еще удобнее добираться до любой точки города.

Новые маршруты, турникеты и наземный городской транспорт поменялся за последние шесть лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

После отмены турникетов на остановках исчезли очереди, время посадки сократилось до одной минуты, а транспорт стал ходить быстрее и чаще.

С 2020 года оплата проезда осуществляется только безналичным способом, а валидаторы расположены возле дверей. Магистральные маршруты стремительно развиваются. Теперь добраться в любой район Москвы можно в любое время суток.

Фото: Telegram / Мэр Москвы / mos_sobyanin

Трамвай также стал важной частью системы. Все его пути представляют надежность и предсказуемость. Выделенные полосы появились на магистральных и районных улицах, а также на подъездах к местам пересадок с наземного на рельсовый транспорт.

На площадях Савеловского, Киевского, Павелецкого и других вокзалах сформировали транспортные хабы.

Кроме этого, для удобства жителей меняется маршрутную сеть. Первым делом — оптимизируются дублирующиеся маршруты, в том числе и с метро. Затем разрабатываются востребованные связи, чтобы на некоторых маршрутах не требовалось спускаться в метро.

Все вместе, включая обновление подвижного состава и внедрение современных цифровых сервисов, сделало поездки на городском транспорте более комфортными для горожан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин заявил о планах расширения сети летних бассейнов в Москве.

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