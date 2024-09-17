ФСБ предотвратила подрыв авто руководства оборонного предприятия на Урале

Российские силовики предотвратили в Свердловской области подрыв автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики действовали в рамках уголовного дела «Незаконный обороны взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Установлено, что агент Главного управления разведки Минобороны Незалежной и член запрещенной в РФ украинской националистической организации по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство. Он намеревался подорвать машину одного из глав оборонного предприятия.

«При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — сообщили в ФСБ.

На месте были изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности и средства связи, которые агент ГУР использовал для общения с кураторами. Была обнаружена переписка, подтверждающая подготовку теракта.

По адресам проживания и в гараже террориста были изъяты инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сейчас силовики устанавливают лица, которые содействовали агенту ГУР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ФСБ разоблачили британскую разведку. Шестеро дипломатов из Британии лишены аккредитации в России после выявления в их действиях признаков разведывательной работы.