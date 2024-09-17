Бывшего ведущего BBC осудили за хранение детского порно

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Сам обвиняемый утверждает, что не помнит, как просматривал этот контент.

Бывшего ведущего BBC осудили за хранение детского порно

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Экс-ведущий британского телеканала BBC Хью Эдвардс получил условный срок за хранение детского порно. Об этом сообщает агентство Reuters.

За преступление суд Лондона приговорил телеведущего к шести месяцам условного заключения с испытательным сроком в два года. Если Эдвардс допустит какие-либо нарушения в этот период, то может лишиться свободы уже по-настоящему. Кроме того, ведущий обязан выплатить более четырех миллионов долларов всем пострадавшим, а также отмечаться в списке совершивших сексуальные преступления в течение семи лет.

По словам адвоката Эдвардса, его подопечный искренне обо всем сожалеет, а на момент совершения преступления у него были проблемы с физическим и психическим здоровьем. Поэтому Эдвардс якобы вообще не помнит, как просматривал эти материалы.

Кстати, прежде телеведущий уже признался в создании порнографического материала с участием детей в возрасте от семи лет до девяти лет. С 2020 года он потратил около 35 тысяч фунтов стерлингов на покупку подобного контента.

Ранее 5-tv.ru сообщал о раскрытии последнего сообщения экипажа батискафа «Титан». Подводный аппарат потерпел крушение летом прошлого года во время погружения к пароходу «Титаник».

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