Бывшего ведущего BBC осудили за хранение детского порно
Сам обвиняемый утверждает, что не помнит, как просматривал этот контент.
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
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Экс-ведущий британского телеканала BBC Хью Эдвардс получил условный срок за хранение детского порно. Об этом сообщает агентство Reuters.
За преступление суд Лондона приговорил телеведущего к шести месяцам условного заключения с испытательным сроком в два года. Если Эдвардс допустит какие-либо нарушения в этот период, то может лишиться свободы уже по-настоящему. Кроме того, ведущий обязан выплатить более четырех миллионов долларов всем пострадавшим, а также отмечаться в списке совершивших сексуальные преступления в течение семи лет.
По словам адвоката Эдвардса, его подопечный искренне обо всем сожалеет, а на момент совершения преступления у него были проблемы с физическим и психическим здоровьем. Поэтому Эдвардс якобы вообще не помнит, как просматривал эти материалы.
Кстати, прежде телеведущий уже признался в создании порнографического материала с участием детей в возрасте от семи лет до девяти лет. С 2020 года он потратил около 35 тысяч фунтов стерлингов на покупку подобного контента.
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