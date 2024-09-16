«Связь потеряна навсегда»: раскрыто последнее сообщение экипажа батискафа «Титан»
ВВС: экипаж «Титана» подал сигнал «все в порядке» незадолго до крушения
Фото: www.globallookpress.com / ABACA
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Подводный аппарат потерпел крушение летом прошлого года во время погружения к пароходу «Титаник».
Экипаж батискафа «Титан» незадолго до крушения подал сигнал «все в порядке». Об этом сообщает ВВС.
«По словам следователей береговой охраны США, это был один из последних сеансов связи между „Титаном“ и его кораблем, прежде чем связь была потеряна навсегда», — говорится в материале.
Данные о последнем сообщении с «Титана» были раскрыты в ходе расследования, начатого федеральным агентством США. Его цель — раскрытие фактов, связанных с гибелью батискафа, и разработка рекомендаций по предотвращению подобных трагедий.
Батискаф «Титан» с пятью членами экипажа на борту 19 июня 2023 года отправился к обломкам парохода «Титаник» в Атлантическом океане. Спустя примерно два часа после погружения подводный аппарат перестал выходить на связь.
По версии следствия, на батискафе произошел направленный внутрь взрыв, называемый имплозией. В результате этого аппарат сжался, как консервная банка, а все находившиеся в нем мгновенно погибли. В их числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и основатель компании OceanGate Стоктон Раш.
Спустя несколько месяцев после трагедии береговая охрана США обнаружила титановую крышку батискафа и предполагаемые останки его пассажиров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Голливуде хотят снять фильм по мотивам трагедии, случившейся с батискафом «Титан».
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