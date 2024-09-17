«Для детей странно, что мама — известная»: Алсу раскрыла завесу тайн семьи

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 23 0

Дети Алсу не принимают популярность своей мамы

«Для детей странно, что мама — известная»: Алсу раскрыла завесу тайн семьи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Развод родителей и громкое обсуждение в сети сильно влияет на наследников певицы.

Дети Алсу и Яна Абрамова не готовы к пристальному вниманию со стороны поклонников и прессы. Об этом сообщает портал Starhit.ru.

Наследники 41-летней певицы не принимают известность своей звездной мамы. По словам артистки, ее дети уже взрослые и почти живут своей жизнью, поэтому звезда успевает уделять время и себе, и работе. Однако есть то, что Алсу не понимает — почему ее дети не осознают, что их мама имеет поклонников по всему миру.

«То, что мама — известная артистка, для них, честно говоря, даже странно. До сих пор, когда мы куда-то выходим и кто-то меня узнает, подходит сфотографироваться, они удивляются. Их это смущает», — добавила звезда.

Поклонники считают, что на мнение детей звездной пары мог повлиять громкий развод. В особенности на старшую дочку певицы Сафину и младшего сына Рафаэля.

«С сыном уроки делаю. Он очень любит математику, с цифрами хорошо дружит. Помогаю ему: на уровне первого-второго класса я еще все понимаю», — поделилась Алсу закулисной жизнью.

В отличие от своей сестры Микелла средняя дочь Алсу, решила пойти по стопам своей мамы. Несколько лет назад девочка оказалась в центре скандала в одном музыкальном шоу. Ее начали упрекать в поддельной победе. Однако Микеллу это не остановило, и она планирует продолжать идти к музыкальной карьере. Алсу полностью ее поддерживает.

«Да. Микелла хочет связать свою жизнь с музыкой. Но сейчас она вся в учебе: у нее экзамены, нужно готовиться», — подтвердила Алсу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу раскрыла секрет стройности после трех родов.

+23° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
«Для детей странно, что мама — известная»: Алсу раскрыла завесу тайн семьи
19:07
Появились кадры с места крушения вертолета Robinson R66 в Приамурье
19:03
Восемь человек погибли, до 2,8 тыс ранены: детонация пейджеров произошла в Ливане
18:59
Белоусов обсудил с главами приграничных регионов РФ меры по защите населения
18:47
«Вкусы воспитываются»: могут ли чипсы вызвать зависимость у детей
18:40
Во Франции одобрили начало процедуры импичмента президенту Макрону

Сейчас читают

«Вся жизнь моя— импровизация»: Басков забывал тексты своих песен на сцене
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
Солист «Иванушки International» о начале карьеры: «Никому не были нужны»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака