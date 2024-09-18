Матвиенко заявила о выходе Евразийского женского форума на глобальный уровень

Евразийский женский форум, который с 18 по 20 сентября в четвертый раз пройдет в Санкт-Петербурге, выходит на глобальный уровень — мероприятие стало ведущей площадкой в мире по вопросам женской повестки. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью «Известиям».

«Евразийский женский форум уже переступил границы Евразии и стал мировым женским форумом — авторитетным, признанным и, пожалуй, ведущим по вопросам женской повестки», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, в этом году мероприятие соберет рекордное количество участниц — более двух тысяч из всех регионов России и почти 600 из 126 мировых государств и 21-й международной организации. При этом уровень представительства будет очень высоким: в Петербург приедет первая леди одной из стран, вице-президенты и вице-премьеры, министры, председатели парламентов и выдающиеся женщины из разных сфер.

Тема форума в этом году — «Женщины за укрепление доверия и за глобальное сотрудничество». На пяти платформах пройдут более 100 мероприятий, которые, по оценкам аналитиков, просмотрят 20 миллионов интернет-пользователей в мире. Уже сейчас в Сети отмечается большой интерес к предстоящему событию.

«Важно отметить, что каждый раз в нашем форуме принимает участие глава государства Владимир Путин, и все участницы ждут его выступления. Оно становится центральным посылом и еще раз подчеркивает значимость не просто большого международного события, но и самой темы. Потому что именно Владимир Владимирович очень внимательно относится к вопросам, которые поднимает женское сообщество. Именно по его поручению в России была разработана национальная стратегия в интересах женщин, которая была продлена до 2030 года», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что Евразийский женский форум внес большой вклад в развитие женского движения в России.

«Это участие деятельное, созидательное, с женским взглядом, с женской позицией. Думаю, что форум пройдет на самом высоком уровне», — подчеркнула Матвиенко.

Евразийский женский форум каждые три года проходит в Петербурге, начиная с 2015 года. В этот раз состоится уже четвертое мероприятие. Идея создания форума, как статусной международной площадки для обсуждения новой роли и возможностей женщин в XXI веке, консолидирующей женщин-лидеров, женские объединения в интересах мира и гуманитарного сотрудничества, принадлежит Валентине Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко открыла в Грозном Всероссийский форум «Женские инициативы: время действовать».