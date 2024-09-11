Матвиенко открыла в Грозном форум «Женские инициативы: время действовать»

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Глава Совета Федерации выразила благодарность женщинам Чечни за поддержку СВО.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Всероссийский форум «Женские инициативы: время действовать» открылся сегодня. На базе форума планируется подписание Хартии за возрождение, сохранение, защиту традиционных ценностей.

Старт программе дала председатель совета Федерации Валентина Матвиенко, она сейчас находится с рабочим визитом в Грозном.

Главная цель мероприятия — привлечение внимания органов государственной власти и общественных организаций к расширению роли женщин во всех сферах общественной жизни и экономике.

Матвиенко посетила Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. А после открыла Всероссийский форум «Женские инициативы: время действовать».

В числе прочего Матвиенко выразила благодарность женщинам Чечни.

«Знаю, что с начала специальной военной операции женщины республики регулярно направляют гуманитарную помощь воссоединенным регионам, поддерживают наших военнослужащих и даже сами, нередко рискуя жизнью, едут в зону боевых действий с одной лишь миссией — помочь нашим ребятам. Низкий им за это поклон! Такие женщины — это настоящие героини нашего времени и подлинная душа России», — сказала глава Совфеда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Матвиенко встретилась с участниками проекта «Поезд памяти».

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