Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после лечения от онкологии

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Кейт Миддлтон возвращается к обязанностям принцессы Уэльской

Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после лечения от онкологии

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Супруга принца Уильяма завершила курс химиотерапии.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон официально вернулась к своим королевским обязанностям после взятой паузы из-за лечения онкологического заболевания, сообщает The Guardian.

Супругу принца Уильяма внесли в официальный список мероприятий королевской семьи.

«Принцесса Уэльская, покровитель Королевского фонда принца и принцессы Уэльских, провела встречу в Виндзорском замке, посвященную первым годам жизни детей», — говорится в придворном циркуляре.

Кейт Миддлтон вновь начала заниматься своим Центром раннего детства, который занимается вопросами нарастающих психологических проблем у подрастающего поколения. Принцесса Уэльская считает, что на психологическое развитие ребенка в первые годы жизни необходимо обращать особое внимание, поскольку в будущем это поможет сформировать здоровье и крепкое общество.

На днях стало известно, что принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии, который проходила с начала этого года. Здоровье члена королевской семьи постепенно приходит в норму.

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