Лучше новых двух: кто является единственным другом принца Гарри

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 17 0

У принца Гарри остался единственный друг — телохранитель Дэвид Лэнгдаун

Лучше новых двух: кто является единственным другом принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / © Rolf Vennenbernd

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Принц растерял всех своих друзей из-за переезда в США.

Британский принц Гарри лишился всех друзей, кроме одного. Об этом  пишет английское издание Daily Mail.

По информации СМИ, сын принцессы Дианы сегодня считает своим лучшим другом личного телохранителя Дэвида Лэнгдауна, который сопровождает принца более десяти лет.

В прошлом Дэвид работал в лондонской полиции и на протяжении 16 лет охранял членов британской королевской семьи: Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

После своего переезда в США принц Гарри остался без государственной охраны, однако в 2022 году Лэнгдаун ушел из полиции и стал работать в частной охранной фирме Broadstone, которая предоставляет свои услуги звездам первой величины. Вскоре после этого его снова заметили рядом с принцем.

Несмотря на дружбу, Гарри продолжает платить Дэвиду довольно большое жалование в размере нескольких тысяч фунтов стерлингов в сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что королевская семья публично поздравила принца Гарри с днем рождения. 

+23° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.43
0.29 101.51
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:46
Лучше новых двух: кто является единственным другом принца Гарри
20:30
«Это необходимо»: Львова-Белова рассказала о поддержке детей участников СВО
20:18
В Москве умерла школьница, уронившая в ванну с водой телефон
20:05
«Может стать поздно»: в США выступили за начало переговоров с Россией по Украине
19:54
Волочкова назвала проблему всех браков Седоковой: «Просто пользуются»
19:45
Адвокат дьявола: вымогательство, торговля дронами и другие махинации Эльмана Пашаева

Сейчас читают

Восемь человек погибли, до 2,8 тыс ранены: детонация пейджеров произошла в Ливане
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
«Мужчина сделает все»: Nаtаn и Дубцова ответили, каких женщин считают богинями
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака