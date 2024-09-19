В Петербурге спустили на воду большой морозильный супертраулер

Большой морозильный супертраулер «Капитан Юнак» тожественно спустили на воду в Петербурге. Это одно из самых современных судов подобного класса в мире.

На борту высоко-технологичное оборудование. Ежегодно можно будет вылавливать и перерабатывать 60 тысяч тонн рыбы, что значительно превышает возможности других траулеров.

Россия сейчас масштабно обновляет свой рыбо-промысловый флот. Уже построены и вышли в море 29 судов, а до конца года будут спущены на воду еще пять.