В Петербурге спустили на воду большой морозильный супертраулер
Ежегодно судно сможет перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы.
Фото, видео: © РИА Новости / "Адмиралтейские верфи"; 5-tv.ru
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Большой морозильный супертраулер «Капитан Юнак» тожественно спустили на воду в Петербурге. Это одно из самых современных судов подобного класса в мире.
На борту высоко-технологичное оборудование. Ежегодно можно будет вылавливать и перерабатывать 60 тысяч тонн рыбы, что значительно превышает возможности других траулеров.
Россия сейчас масштабно обновляет свой рыбо-промысловый флот. Уже построены и вышли в море 29 судов, а до конца года будут спущены на воду еще пять.
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