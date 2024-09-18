Путин отметил важность вклада каждого региона РФ в общую победу

Президент России Владимир Путин заявил, что вклад каждого региона в общее дело и общую победу имеет огромное значение. Об этом он сказал встрече по видеосвязи с избранными руководителями регионов РФ.

По словам президента, руководители субъектов Российской Федерации знают, какие задачи стоят перед страной. Чтобы успешно достичь их, необходимо работать сплоченно, слаженно и с полной отдачей своему делу, заключил Владимир Путин.

Говоря о прошедших выборах глава РФ подчеркнул, что современные технологии позволяют гражданам голосовать в максимально комфортных условиях. Он также подчеркнул, что выборы были честными и проходили при открытой конкурентной борьбе. Путин также напомнил о самой высокой за всю историю явке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга.