Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Он принес присягу в Мариинском дворце.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга. Церемония прошла в Мариинском дворце.

Беглов принес присягу губернатора Санкт-Петербурга на первом в осенней сессии пленарном заседании законодательного собрания Северной столицы.

На церемонии присутствовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Среди гостей также были депутаты законодательного собрания, почетные граждане Петербурга и другие.

В России прошли выборы глав 21 региона страны с 6 по 8 сентября. В Петербурге после обработки 100% протоколов победу одержал действующий губернатор Александр Беглов. По информации избирательной комиссии, он получил почти 60% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года.

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