Сознательный и циничный рецидив: подробности о суде с двойником Сергея Жукова

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 17 0

Представить Сергея Жукова обвинил двойника артиста в паразитировании на имени

Сознательный и циничный рецидив: подробности о суде с двойником Сергея Жукова

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Представитель артиста заявил, что цель разбирательство совсем не деньги.

Представитель Сергея Жукова, руководитель «Больше чем агентство» Петро Шекшеев дал эксклюзивный комментарий 5-tv.ru о суде с двойником артиста Андреем Беляниным.

«Это уже не первый иск против господина Белянина, поскольку он уже не первый год паразитирует на имени, образе и творчестве Сергея Жукова. В 2022 году суд уже запрещал ему использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность „Руки Вверх!“ на своем сайте и в своей деятельности. Но Белянин просто переименовал сайт и свою программу из „Трибьют Руки Вверх“ в „Не Руки Вверх“ и продолжил деятельность, ранее уже запрещенную ему судом. То есть мы говорим уже о сознательном циничном рецидиве», — сообщил Шекшеев в беседе с корреспондентом Валерией Чуб.

Петро также добавил, что основная цель данного иска — не отсудить у Белянина пять миллионов рублей, а прекратить нелегальное использование товарного знака, интеллектуальной собственности и образа Сергея Жукова. Задача — не дать возможность двойнику вводить поклонников Жукова в заблуждение своей низкопробной пародией на артиста.

Андрей Белянин хочет ознакомиться с материалами, предоставленными в суд. Он заяви, что это не первый раз, когда он идет в суд из-за «Трибьют Руки Вверх».

К слову, это не первый скандал в коллективе. Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя почти 20 лет Алексей Потехин обвинил Жукова в краже денег и распаде «Руки Вверх!».

+14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.67
0.24 102.04
0.53
Зона сильной турбулентности: как пережить коридор затмений 18 сентября —...

Последние новости

1:52
Без фильтров: Дана Борисова показала лицо спустя месяц после пластики
1:36
В Москве задержали лжепродюсера, обманувшего моделей на миллионы рублей
1:20
Сознательный и циничный рецидив: подробности о суде с двойником Сергея Жукова
1:04
Нож торчал из живота: в запертой подмосковной квартире нашли гражданина Узбекистана
0:50
Антирекорд: в Финляндии люди вынуждены платить за электричество по 500 евро
0:36
Человек просто игнорирует: какие симптомы говорят о раке гортани

Сейчас читают

Каждый пилот на счету: острый дефицит заставил США резко отказать Киеву
Wildberries опубликовал кадры нападения на офис: «Переговоров не планировалось»
Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака