«Мы хрупкие, как яйца»: Кирилл Запорожский про особенность всех мужчин

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 35 0

Кирилл Запорожский назвал мужчин хрупкими, как яйца

Фото, видео: 5-tv.ru

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На пресс-ланче спектакля «Форс в мажоре» актер размышлял над особенностями психики представителей сильного пола.

Актер Кирилл Запорожский рассказал в беседе с 5-tv.ru, что мужчин можно сравнить с яйцами. Об этом мужчина поведал на пресс-ланче посвященном премьере комедийного спектакля «Форс в мажоре».

«Они все мужчины. Потому что мужчина, несмотря на то, что у него есть вот этот тестостерон — внутри он хрупкий. Он вот как на плакате яйцо. Вот скорлупа яйца. Он легко может разбиться, если его вытащить из упаковки яичной», — подытожил философские размышления актер.

Пробивная мужская энергия в купе с юмором — это и есть новый спектакль «Форс в мажоре» премьера которого состоится 23 сентября. На сцене герои будут переживать и делиться своим опытом общения с женщинами размышляя над проблемами взаимодействия двух полов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Басков выступил в необычной постановке Барщевского. Спектакль известен своей необычной формой повествования. По словам певца, он не знал, что есть такой вариант театральных постановок. 

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