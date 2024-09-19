Не пожалел и бабушку: появились новые данные о жертвах отравителя из Балашихи

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

СК: отравившего мать и отчима жителя Балашихи подозревают еще в 7 покушениях

Фото, видео: Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

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Молодого человека задержали летом по подозрению в покушении на убийство.

Полгода травившего собственную мать и отчима жителя подмосковной Балашихи подозревают в еще семи покушениях на убийство, а также смерти бабушки. Мотивы мужчины исходили из корыстных интересов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по региону.

«Следствие вменяет мужчине причастность к смерти в результате отравления двух человек — бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два друга», — указало следствие.

Сообщается, что в общей сложности 25-летний житель Балашихи своими жертвами выбрал девять человек. При этом только двое из них в итоге скончались — бабушка и друг. По всем перечисленным эпизодам молодой человек дал признательные показания.

По данным следствия, обвиняемый во всех случаях предлагал своим жертвам морс, который был заранее отравлен. Порой молодой человек прибегал к добавлению «химикатов» не только в пищевую соль, но и еду.

Недвижимость оказалась основной причиной отравления родственников. Стоит добавить, что при расправе с друзьями мужчина планировал избавиться от денежных долгов, которые он не хотел возвращать.

Для установления психического состояния здоровья обвиняемого ему была назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. При этом сбор доказательств для выяснения всех обстоятельств дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru показал на видео, как именно молодой житель Балашихи полгода травил свою мать и отчима.

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