Бизнесмен Умар Кремлев намерен купить 50% акций AVA Group

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Партнерство позволит сфокусироваться на развитии новых проектов и выйти на новый федеральный уровень.

Бизнесмен Умар Кремлев намерен купить 50% акций AVA Group

Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

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Российский бизнесмен, президент международной ассоциации бокса Умар Кремлем намерен стать совладельцем Группы Компаний «АВА» (AVA Group) с долей в 50%. Об этом партнеры заявили на совместной пресс-конференции.

Кремлев подчеркнул, что как бизнесмен и гражданин должен создать доступную и комфортную среду для повышения качества и увеличения продолжительности жизни людей. Многое для этого делает холдинг «АВА». Общей целью Кремлева и Группы Компаний является развитие социально ответственного и созидательного предпринимательства.

«Они развивают девелоперские проекты, сельское хозяйство, внутренний туризм, санаторно-курортное лечение, информационные технологии. Приобретаемый актив логично встраивается в концепцию развития бизнес-направлений, которыми мы с командой занимаемся сейчас», — сказал бизнесмен.

Президент Группы Компаний «АВА» Ваган Арутюнян, в свою очередь, подчеркнул, что общей задачей является формирование истинного наследия, закладка фундамента для будущих поколений. Партнерство холдинга с Кремлевым позволит сфокусироваться на развитии новых проектов и выйти на новый федеральный уровень. Они намерены сделать «АВА» лидирующей девелоперской компанией в России.

Сейчас Кремлев и «АВА» работают над проектом «Большой Срепухов», цель которого — обеспечить технологический суверенитет страны за счет развития в Серпухове, Пущино и Противно научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности. Проект также предусматривает строительного доступного жилье, сохранение объектов культурного наследия, создание и развитие рекреационных и досуговых зон.

«На сегодняшней день компанией сдано уже более одного миллиона квадратных метров жилья, еще около 10 миллионов находится в стадии строительства и проектирования», — добавил Кремлев.

Группа компаний «АВА» была создана в 2007 году как девелоперская фирма полного цикла. AVA Group работает в сфере недвижимости и IT-решений, а также гостеприимства и на санаторно-курортном направлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что новым владельцем автодилера «Рольф» стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Он позволит сохранить уникальную корпоративную культуру холдинга, расширить спектр его деятельности, повысить эффективность и привлечь новых партнеров и клиентов.

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