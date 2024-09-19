Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения по поручению Путина

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Теперь родителям и учителям будет проще наладить воспитательный процесс и направить энергию подрастающего поколения в нужное русло.

Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения по поручению Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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По поручению президента РФ Владимира Путина создан Всероссийский родительский комитет. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как уже объяснял глава Минпросвещения, этот орган будет регулировать отношения образовательных организаций и родителей обучающихся. Сообщество должно объединить активных родителей, педагогов и представителей общественности, а также стать связующим звеном между школами страны, органами власти и родителями учеников.

«Родители должны быть союзниками, участниками образовательного процесса», — подчеркнул Сергей Кравцов.

По словам министра, родители могут помогать педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений в организации внеурочных мероприятий. Кравцов убежден, что необходимо найти баланс между школьным и домашним воспитанием, которые должны идти в одном направлении.

Ранее 5-tv.ru собрал советы для родителей, которые помогут им адаптироваться к началу учебного года после продолжительных каникул. В статье также содержатся рекомендации для родителей первоклассников, благодаря которым взрослые смогут оградить ребенка от стресса.

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Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения по поручению Путина

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