Рябков: Запад ведет «юридическую войну» против России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Замглавы МИД напомнил об иске Украины против России в международном суде ООН.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Страны коллективного Запада ведут «юридическую войну» против России. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе своего выступления на IX Юридическом форуме БРИКС.

«Ее суть, которую не скрывают, состоит в использовании международного права и органов международного правосудия как инструментов давления на другие государства, в том числе в рамках ведущихся по всему миру гибридных войн», — объяснил дипломат.

По словам Рябков, против России пытаются использовать целый ряд международных юридических органов. Добиться хоть какой-то справедливости в нынешней ситуации — задача крайне сложная.

При этом замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что есть и те государства, которые отказываются действовать по указаниям западных элит.

Рябков напомнил о деле Украины против России в международном суде ООН. Киев пытался доказать, что на протяжении восьми лет обстреливал мирные районы Донбасса в рамках проведения антитеррористической операции. Однако ООН удалось доказать, что никаких террористов там не было. Практически все обвинения в отношении России были отклонены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад подрывает суверенитет и нормы права других стран.

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