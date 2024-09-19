Оксана Федорова удостоена звания заслуженной артистки России

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Оксана Федорова удостоена звания заслуженной артистки России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Телеведущая Оксана Федорова (Бородина) удостоена почетного звания заслуженной артистки России. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, обнародован на портале официального публикования правовых актов.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Бородиной Оксане Геннадьевне — артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой», — говорится в документе.

Отмечается, что звание Федоровой присваивается за заслуги в области культурны и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил звание «Народная артистка РФ» актрисе Наталье Голубенцевой, озвучившей Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши». Ее голос знаком каждому с детства.

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