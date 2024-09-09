Озвучившей Степашку Голубенцевой Путин присвоил звание народной артистки РФ 

Актрису Наталью Голубенцеву удостоили звания «Народная артистка РФ». Об этом стало известно из официального указа президента России Владимира Путина.

«Присвоить почетные звание: „Народный артист Российской Федерации“ Голубенцевой Наталье Александровне — артистке-кукловоду, волонтеру общества с ограниченной ответственностью „Спокойной ночи, малыши!“, город Москва», — написано в документе.

Наталья пришла в программу «Спокойной ночи, малыши» в 1970 году. С тех пор Степашка и звучит ее звонким голосом. Не одно поколение детей выросло, слушая перед сном залихватские истории зайца в исполнении Голубенцевой. Ее персонажа знают и любят все малыши России.

Изначально Голубенцева училась в эстрадно-цирковое училище, но потом попала работать в детский отдел Москонцерта, который и стал переломным в ее судьбе. Именно после него она попала в телепередачу и посвятила ей жизнь.

Наталья бабушка семи детей, которых ей подарили сыновья, и уже даже успела стать прабабушкой двух малышей. Сейчас ей 81 год.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 60 лет.