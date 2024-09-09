Озвучившей Степашку Голубенцевой Путин присвоил звание народной артистки РФ 

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 56 0

Актриса пришла в программу «Спокойной ночи, малыши!» в далеком 1970 году и ее голос знаком каждому с детства.

Озвучившей Степашку Голубенцевой Путин присвоил звание народной артистки РФ 

Фото: Николай Галкин / ТАСС

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Актрису Наталью Голубенцеву удостоили звания «Народная артистка РФ». Об этом стало известно из официального указа президента России Владимира Путина.

«Присвоить почетные звание: „Народный артист Российской Федерации“ Голубенцевой Наталье Александровне — артистке-кукловоду, волонтеру общества с ограниченной ответственностью „Спокойной ночи, малыши!“, город Москва», — написано в документе.

Наталья пришла в программу «Спокойной ночи, малыши» в 1970 году. С тех пор Степашка и звучит ее звонким голосом. Не одно поколение детей выросло, слушая перед сном залихватские истории зайца в исполнении Голубенцевой. Ее персонажа знают и любят все малыши России.

Изначально Голубенцева училась в эстрадно-цирковое училище, но потом попала работать в детский отдел Москонцерта, который и стал переломным в ее судьбе. Именно после него она попала в телепередачу и посвятила ей жизнь.

Наталья бабушка семи детей, которых ей подарили сыновья, и уже даже успела стать прабабушкой двух малышей. Сейчас ей 81 год.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Спокойной ночи, малыши!» исполнилось 60 лет.

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