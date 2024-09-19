В столице Мали при атаке террористов погибли 77 человек

Вооруженные боевики напали на школу жандармерии.

В столице Мали при атаке террористов 77 человек погибли, еще 255 получили ранения. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Известно, что вооруженные боевики напали на школу жандармерии в Бамако рано утром 17 сентября. Группа террористов попыталась проникнуть внутрь. Правоохранители дали отпор. Были слышны звуки выстрелов и взрывов.

«Это трусливое и вероломное нападение повлекло за собой человеческие жертвы», — говорится в официальном заявлении генерального штаба ВС Мали.

Из-за террористической атаки власти временно ограничили доступ в столичный международный аэропорт, находящийся недалеко от школы жандармерии.

Ответственность за нападение в Бамако взяли на себя боевики «Группы поддержки ислама и мусульман», связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*.

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* — признана террористической и запрещена на территории в РФ