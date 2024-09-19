В столице Мали при атаке террористов погибли 77 человек
Agenzia Nova: в столице Мали при атаке террористов погибли 77 человек
Фото: www.globallookpress.com / © Kristin Palitza
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Вооруженные боевики напали на школу жандармерии.
В столице Мали при атаке террористов 77 человек погибли, еще 255 получили ранения. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Известно, что вооруженные боевики напали на школу жандармерии в Бамако рано утром 17 сентября. Группа террористов попыталась проникнуть внутрь. Правоохранители дали отпор. Были слышны звуки выстрелов и взрывов.
«Это трусливое и вероломное нападение повлекло за собой человеческие жертвы», — говорится в официальном заявлении генерального штаба ВС Мали.
Из-за террористической атаки власти временно ограничили доступ в столичный международный аэропорт, находящийся недалеко от школы жандармерии.
Ответственность за нападение в Бамако взяли на себя боевики «Группы поддержки ислама и мусульман», связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Усамы бен Ладена обнаружен живым.
* — признана террористической и запрещена на территории в РФ
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