«Достичь автономности»: Захарова призвала создавать отечественные модели ИИ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Захарова: необходимо создавать отечественные модели искусственного интеллекта

«Достичь автономности»: Захарова призвала создавать отечественные модели ИИ

Фото: 5-tv.ru

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Как использование технологий Запада влияет на российское общество?

России необходимо активно развивать собственные модели искусственного интеллекта, чтобы противостоять негативному влиянию Запада и обеспечить свою технологическую независимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на Евразийском женском форуме.

По ее словам, использование IT-решений с западной идеологической прослойкой приведет к неизбежному мутированию российского общества.

«Вот почему важно кратно нарастить усилия по созданию собственных, помещенных в правильный культурно-исторический и нравственный контекст моделей искусственного интеллекта, достичь в этой сфере по меньшей мере автономности и самодостаточности», — объяснила Захарова.

Следует также создавать условия, которые позволят другим странам использовать подобные модели, подчеркнула дипломат. Это особенно актуально для государств, которые высоко ценят сохранение своей самобытности, образа жизни и традиций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высказалась о взрывах пейджеров в Ливане. Спикер МИД также напомнила, что в последние годы, когда Запад пытался замалчивать факты международного терроризма, Россия постоянно указывала на них и призывала к борьбе.

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