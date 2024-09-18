«Блок в расследовании терактов»: Захарова о взрывах пейджеров в Ливане

В результате трагедии в Бейруте погибли 11 человек.

Трагедия с массовым взрывом пейджеров членов ливанского движения «Хезболла», которая произошла в Бейруте, должна быть расследована. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для 5-tv.ru.

«То, что произошло вчера, требует расследования, требует международного внимания к этой теме. Потому что за последние годы мы видим устойчивую тенденцию коллективного Запада ставить блок на пути расследования международных терактов и преступлений международного терроризма», — указала Захарова.

Она призвала специалистов дать этой трагедии соответствующую квалификацию. Спикер МИД также напомнила, что в последние годы, когда Запад пытался замалчивать факты международного терроризма, Россия постоянно указывала на них и призывала к борьбе.

Во вторник, 17 сентября, в Бейруте произошел масштабный взрыв пейджеров у членов движения «Хезболла». Эти электронные устройства использовались для связи. По последним официальным данным, в результате случившегося погибли 11 человек, около четырех тысяч получили ранения различной степени тяжести. Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани полностью лишился одного глаза.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с моментом одного из взрывов пейджеров в Бейруте.