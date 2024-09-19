«Я против пошлости»: стилист Байрамов рассказал о своем ощущении моды

Выбирая наряд, необходимо, прежде всего, чувствовать себя в нем комфортно.

Чтобы выглядеть стильно, необходимо чувствовать себя комфортно, а также соблюдать баланс в одежде. Об этом стилист Омар Байрамов рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Маме снова 17».

У стилиста спросили, что будет модно в нынешним осеннем сезоне, однако он дал на этот вопрос весьма необычный ответ.

«Все так уверенно говорят: будет модно это, будет модно то. Я всегда отмораживаюсь и говорю, что не знаю. Мое субъективное мнение, что модно — это молодость в глазах и душе», — считает Байрамов.

Он также напомнил, что мода — это, прежде всего, баланс в одежде.

«Я против пошлости, против какой-то показухи. Нужно одеваться так, чтобы вам было максимально комфортно, чтобы вызывать уважение у самих себя», — считает Байрамов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Омар Байрамов приехал покорять Москву, только окончив университет. Стилист заявил, что, несмотря на упорную работу, он никогда не забывал гулять, получать удовольствие от жизни и веселиться, соблюдая такую необходимую каждому человеку гармонию.