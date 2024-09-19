«Я против пошлости»: стилист Байрамов рассказал о своем ощущении моды

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 16 0

Стилист Байрамов: модным всегда будет молодость в глазах и душе

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выбирая наряд, необходимо, прежде всего, чувствовать себя в нем комфортно.

Чтобы выглядеть стильно, необходимо чувствовать себя комфортно, а также соблюдать баланс в одежде. Об этом стилист Омар Байрамов рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Маме снова 17».

У стилиста спросили, что будет модно в нынешним осеннем сезоне, однако он дал на этот вопрос весьма необычный ответ.

«Все так уверенно говорят: будет модно это, будет модно то.  Я всегда отмораживаюсь и говорю, что не знаю. Мое субъективное мнение, что модно — это молодость в глазах и душе», — считает Байрамов.

Он также напомнил, что мода — это, прежде всего, баланс в одежде.

«Я против пошлости, против какой-то показухи. Нужно одеваться так, чтобы вам было максимально комфортно, чтобы вызывать уважение у самих себя», — считает Байрамов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Омар Байрамов приехал покорять Москву, только окончив университет. Стилист заявил, что, несмотря на упорную работу, он никогда не забывал гулять, получать удовольствие от жизни и веселиться, соблюдая такую необходимую каждому человеку гармонию.

+20° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
92.70
1.03 103.25
1.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
«Я против пошлости»: стилист Байрамов рассказал о своем ощущении моды
19:54
В Польше обнаружили загадочную могилу «ребенка-вампира» без головы
19:40
Не пожалел и бабушку: появились новые данные о жертвах отравителя из Балашихи
19:25
В столице Мали при атаке террористов погибли 77 человек
19:11
Матвиенко: Запад хочет управлять безликой массой
18:58
«Разбилось стекло, я услышал хлопки»: Бакальчук о перестрелке у офиса Wildberries

Сейчас читают

Умылись, попили и заболели: врачи предупредили о болезнях, которые передаются водой
Стилист Омар Байрамов о подростковой жизни: «Должен быть баланс»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака