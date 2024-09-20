«Это карма»: как мужчина из Индии попал на собеседование к обиженной им женщине

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 27 0

В Индии мужчина пришел на собеседование к обиженной им в интернете женщине

«Это карма»: как мужчина из Индии попал на собеседование к обиженной им женщине

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Считается, что общение в Сети создает некую анонимность, но сюрприз может подкрасться незаметно.

Мужчина из Индии попал на собеседование к HR-специалисту, которую он оскорбил в интернете. Так написал пользователь Пранав Мехта в своем блоге.

Как он отметил, история произошла с его подругой, работающей в этой компании. В одной соцсети к ней обратился студент с просьбой порекомендовать его на вакансию программиста. Девушка посчитала резюме недостаточно качественным и порекомендовала улучшить его перед подачей заявки. В ответ соискатель оскорбил ее и заявил, что она получила свое место по той причине, что компания открыла квоты для представителей расовых меньшинств. Кроме этого, недовольный мужчина заверил, что менеджер не имеет достаточно компетенций, чтобы раздавать советы.

Позднее ему удалось получить рекомендацию от другого сотрудника, и он пришел в компанию на собеседование. Какое для него оказалось удивление, когда в офисе он увидел, что его будет ждать обиженная им в интернете женщина.

По словам Мехта, его подруга не позволила повлиять своему личному опыту на решение о найме этого сотрудника. Также он добавил, что «карма может настигнуть вас неожиданным образом».

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ рассказали о деловом партнерстве Индии и РФ.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.70
1.03 103.25
1.21
Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сен...

Последние новости

8:34
Развитие искусственного интеллекта в медицине обсудили на форуме в Петербурге
8:20
Аналитики рассказали о подорожании риса в российских магазинах
8:14
Роковая красотка и настоящая неаполитанка: ТОП-5 лучших ролей Софи Лорен
7:56
«Это карма»: как мужчина из Индии попал на собеседование к обиженной им женщине
7:42
Путин поставил задачу полностью закрыть потребности ВС РФ в дронах
7:30
Расчет разведывательных дронов: лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Умылись, попили и заболели: врачи предупредили о болезнях, которые передаются водой
Целитель или шарлатан? Кашпировский возобновил магические сеансы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака