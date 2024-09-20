«Это карма»: как мужчина из Индии попал на собеседование к обиженной им женщине

Считается, что общение в Сети создает некую анонимность, но сюрприз может подкрасться незаметно.

Мужчина из Индии попал на собеседование к HR-специалисту, которую он оскорбил в интернете. Так написал пользователь Пранав Мехта в своем блоге.

Как он отметил, история произошла с его подругой, работающей в этой компании. В одной соцсети к ней обратился студент с просьбой порекомендовать его на вакансию программиста. Девушка посчитала резюме недостаточно качественным и порекомендовала улучшить его перед подачей заявки. В ответ соискатель оскорбил ее и заявил, что она получила свое место по той причине, что компания открыла квоты для представителей расовых меньшинств. Кроме этого, недовольный мужчина заверил, что менеджер не имеет достаточно компетенций, чтобы раздавать советы.

Позднее ему удалось получить рекомендацию от другого сотрудника, и он пришел в компанию на собеседование. Какое для него оказалось удивление, когда в офисе он увидел, что его будет ждать обиженная им в интернете женщина.

По словам Мехта, его подруга не позволила повлиять своему личному опыту на решение о найме этого сотрудника. Также он добавил, что «карма может настигнуть вас неожиданным образом».

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ рассказали о деловом партнерстве Индии и РФ.