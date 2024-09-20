Естественный отбор технологий: в Москве пройдет отборочный этап чемпионата «Битва роботов»

На соревнованиях выступят 48 команд из России, Ирана, Белоруссии, Бразилии, Индии и Китая.

Ровно неделя остается до начала международного чемпионата «Битва роботов». На ринге сойдутся около полусотни команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Китая и Ирана.

Участники поборются за внушительные денежные призы, а также смогут найти потенциальных инвесторов для своих разработок. За тем, как команды готовят своих роботов к испытаниям, наблюдал корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов.

Это вовсе не рабочая мастерская, а самый настоящая инновационная лаборатория. Здесь буквально создают роботов-бойцов. Для мастеров любая инженерная задача по силам. И сегодня решают их быстрее обычного. Команды готовятся к масштабным международным соревнованиям «Битва роботов». Этот боец — фаворит турнира.

«Медоед» — это вообще животное наглое, дерзкое, очень живучее и на всех нападает. Назвав так своего робота, мы хотели, чтобы у него были такие же черты характера в бою», — рассказывает капитан команды «Всеядные» Виктор Яковлев.

Даже лапы этого зверя снабдили колесами. А на арене, к слову, «Медоед» оправдывает свое имя: бьет сильно, передвигается молниеносно.

На арену выходит один робот, но вид спорта — командный. По пять человек в составе: инженер, электронщик, конструктор и, конечно, два пилота. Справится с соперником под силу только опытным пилотам. На арене одни из сильнейших роботов России.

Битва на арене — это своего рода естественный отбор для роботов. Каждая победа показывает сильные стороны, каждое поражение, наоборот, вскрывает недостатки. К примеру, бойца в прошлом году в финале нокаутировали. Сейчас у него новая колесная настройка и модернизированное оружие.

Впрочем, многие роботы, которые выходили на арену, уже перешли на гражданскую службу. К примеру, роботы-спасатели МЧС, которые расчищают завалы, ищут пострадавших, позаимствовали технологии у популярного бойца. Кроме того, благодаря «Битве роботов» многие компании нашли себе талантливых инженеров.

«Отчасти направлена на то, чтобы новые кадры появлялись. Но больше значение предается тому, чтобы существующие инженерные кадры именно прокачивались», — говорит генеральный директор «Robot Fight Club» Артем Николаев.

Инженер Федор Тимохов, кажется, стоит на пороге открытия. Если инновационная разработка пройдет испытание ареной, то логистическая робототехника России шагнет в новую эру.

«Сейчас разрабатывается новая версия. Там будет прям „вау“, новая технология. Есть один редуктор, у него будет большое придаточное число, и это прям „вау“, можно патентовать», — рассказывает инженер Федор Тимохов.

Эта технология поможет сотрудникам складов и производств. А сколько разработок принесет инженерам новая дисциплина, пока не ясно.

В этом году на соревнованиях впервые выступят мини-роботы. Они такие же мощные, разве что чуть-чуть поменьше.

На отборочном этапе международного чемпионата «Битва роботов», который стартует в конце сентября, выступят команды и с большими, и с маленькими бойцами. Кстати, все арены надежно защищены, чтобы зрелищное шоу было еще и безопасным для фанатов.

«Здесь установлен металлический каркас, оргстекло, причем спереди для зрителя в два слоя, чтобы обеспечить полную защиту», — говорит технический специалист арены для «Битвы роботов» Дмитрий Загребаев.

А приедут они со всего света. На соревнованиях выступят 48 команд из Ирана, Белоруссии, Бразилии, Индии, Китая. Последние, кстати, чемпионы прошлого соревнования.

В этом году победить намерены инженеры из России. Лучшим — достойный приз: больше шести миллионов рублей на новые разработки.